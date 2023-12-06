6 декабря, источник: Клопс.ru
Алиханов считает, что контрейлерные перевозки помогут решить вопрос с очередями на границе
Речь идёт о помещении грузовиков на специальные платформы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Контрейлерные (комбинированные железнодорожно-автомобильные) и морские грузоперевозки могут стать альтернативой транзиту через Литву, решив проблему очередей на МАПП «Чернышевское». Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов, пишет ТАСС.
У нас уже не первый год существуют возможности так называемой контрейлерной перевозки, когда ты ставишь грузовик на платформу. Мы все реализовали, таможня реализовала соответствующие документы — контрейлерные перевозки возможны.
Губернатор добавил, что суда в Петербург и Ленобласть не полностью загружены на обратный ход суда. Кроме того, вскоре ожидается постановка на морскую линию дополнительного контейнеровоза и железнодорожного парома.
Пробка на калининградско-литовской границе уменьшилась до 160 фур.