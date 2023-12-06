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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Волгоградцы просят президента не сокращать междугородные маршрутки

На защиту доступного общественного транспорта встали жители Краснослободска.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснослободска и Волгограда записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им сохранить маршрутку № 174, которая курсирует между областным центром и городом за Волгой. Власти региона планируют в 2024 году урезать схему движения многим таким междугородным маршрутам.

— Маршрут № 174 ездит до детсадов, школ, медучреждений. Другим транспортом в часы пик воспользоваться невозможно, он едет переполненный. Школьных автобусов у детей нет, — аргументируют свою позицию возмущенные волгоградцы.

Многие в Волжском, Краснослободске и Городище каждый день ездят на учебу, на работу и к врачу в Волгоград. Поэтому жители переживают, что сокращение маршрутов и вынужденные пересадки больно ударят по их кошельку. Те, у кого есть дети, переживают вдвойне. До этого с аналогичными обращениями выступали жители Волжского.

Напомним, схему движения маршруток, которые соединяют Волжский, Городище, Краснослободск и Волгоград, планируют изменить с 7 февраля 2024 года. Согласно документу планирования маршрутки № 123 Т, № 160 и № 260 будут ходить только до конечной у школы № 3 в Тракторозаводском районе. Маршрутка № 159 Т довезет до больничного комплекса, автобус № 110 из Городище — не до Тулака, а до центрального автовокзала. То же самое и со 174-маршрутом.

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