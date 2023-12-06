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6 декабря, источник: Комсомольская правда

На «Балтике» открылся самый большой каток в Калининградской области

Но главный вход со стороны проспекта Мира не работает.

Источник: пресс-служба ФК "Балтика"

Самый большой каток в Калининградской области открылся на «Балтике», у старого стадиона. Как сообщает пресс служба ФК «Балтика», размер ледового поля составляет более 2 тысяч квадратных метров. Над катком установлены специальные лампы для обогрева посетителей.

Отмечается, что в связи с ремонтными работами главный вход на каток со стороны проспекта Мира закрыт.

Попасть на ледовую арену можно только со стороны ул. Театральной (напротив драмтеатра), ул. Дмитрия Донского и ул. Гостиной.

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