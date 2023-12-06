6 декабря, источник: Комсомольская правда
На «Балтике» открылся самый большой каток в Калининградской области
Но главный вход со стороны проспекта Мира не работает.
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Самый большой каток в Калининградской области открылся на «Балтике», у старого стадиона. Как сообщает пресс служба ФК «Балтика», размер ледового поля составляет более 2 тысяч квадратных метров. Над катком установлены специальные лампы для обогрева посетителей.
Отмечается, что в связи с ремонтными работами главный вход на каток со стороны проспекта Мира закрыт.
Попасть на ледовую арену можно только со стороны ул. Театральной (напротив драмтеатра), ул. Дмитрия Донского и ул. Гостиной.