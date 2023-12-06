6 декабря, источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области прогнозируют ночные морозы до −14 ºС
Синоптики предупреждают, что к концу рабочей недели ночью местами температура опустится до −14 °C.
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Возможен небольшой снег.
Портал «Гисметео» сообщает о переменной облачности. В четверг, 7 декабря, по Волгоградской области существенных осадков не будет, ветер подует северо-восточный и восточный. Его скорость составит ночью 4−9 м/с, порывы до 10−12 м/с, а днем до 7−12 м/с. На улице ночью −4…-9, а при прояснениях около −9…-14 градусов. В светлое время суток −2…-7.
В пятницу, 8 декабря, будет такая же погода — температура воздуха −4…-9, а при прояснениях −9…-14 ºС. В светлое время суток — 2…-7, а местами до −10 ºС.
9 декабря ночью без осадков, а утром и днем местами снег. Порывы ветра усилятся до 15−18 м/с. В течение суток примерно −4…-9, а ночью при прояснениях до −9…-14 ºС.
В Волгограде также синоптики прогнозируют переменную облачность.
7 декабря без осадков. Ветер днем усилится до 7−12 м/с. А температура воздуха ночью понизится примерно до −5…-7 ºС; днем потеплеет до −2…-4 ºС.
В пятницу ночью будет такая же температура, а днем −3…-5.
В субботу, 9 декабря, метеорологи в Волгограде обещают ночью −5…-7, а днем до −4…-6 градусов.