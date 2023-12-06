6 декабря, источник: ИА Татар-информ
Синоптики Татарстана предупреждают о 32-градусном морозе
Завтра, 7 декабря, ночью и днем в Татарстане прогнозируется аномальное похолодание. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Местами по республике в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до −25, −32 градусов (в том числе в Казани — до −28 градусов).
Кроме того, как в светлое, так и в темное время суток кое-где по региону, включая столицу РТ, вновь вероятен туман.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов.