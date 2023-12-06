Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупреждают о 32-градусном морозе

Завтра, 7 декабря, ночью и днем в Татарстане прогнозируется аномальное похолодание. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°

Местами по республике в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до −25, −32 градусов (в том числе в Казани — до −28 градусов).

Кроме того, как в светлое, так и в темное время суток кое-где по региону, включая столицу РТ, вновь вероятен туман.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта