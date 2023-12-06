6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Волгограде в трех районах не будет электричества 7 декабря
Публикуем, где в Волгограде отключат свет 7 декабря 2023 года.
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В Волгограде с приходом зимы не закончился ремонт электрооборудования. Специалисты продолжают работы, которые не обходятся без коммунальных неудобств. В четверг в городе частично отключат свет в трех районах. Временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Дзержинском и Кировском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг — Волгоград». Публикуем, где отключат свет в Волгограде 7 декабря 2023 года.
В Тракторозаводском районе с 9.00 до 15.00 обесточат ул. Латошинскую, 27, 68а, 72, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/19, 81/20, 81/22, 81/23, 81/24, 81/25, 81/26, 81/38, 93−101, 140/5689, 142/701, СНТ «Дзержинец», СНТ «Дзержинец-Винновка».
В Дзержинском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей пр. Маршала Жукова, 15−25, 31−39, ул. Унжинской, 43, 45, ул. Пионерской, 38, 36, ул. Батурской, 1−7, 2, 4, 8, ул. Могилевской, 34, ул. Сосновской, 2−36, 1−37, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 3а, 3−17, 2−16, 16а, ул. Новосельской, 17−33, 22, 30а, ул. Новорядской, 63−67, 66−80, 80а, 84−104, 104а, 108, ул. Хуторской, 6, 8.
В Кировском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Староладожской, 24, 26, 39−45, ул. Денисенко, 1а-35а, 2−32, ул. Стрельца, 1а-15, 2а-20, ул. Конноармейской, 62−68, 91−103, ул. Изоляторной, 21−27, 34−42, ул. Клайпедской, 3−23, 4−16, ул. Композитора Гурилева, 2−44, 17а-19, 66, ул. Лейтенанта Лукина, 5−41.