6 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
20 тыс случаев кори в Казахстане: в Минздраве ситуацию назвали сложной
Корь затронула все регионы страны.
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АСТАНА, 6 дек — Sputnik. С начала 2023 года в республике зарегистрировано 20 188 случаев заболевания, сообщила председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Минздрава Манар Смагул.
«На сегодня сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике на сегодня зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% приходится на детей до 14 лет, это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев — это 3,4%, и 15,4% зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет — это 3131 случай», — сообщила глава наццентра на брифинге службы центральных коммуникаций.
Корь затронула все регионы страны. Наиболее высокие показатели заболеваемости в Шымкенте (3 609 случаев) и Алматы (3 010 случаев).
Ежедневно в Казахстане регистрируется порядка 350 случаев заболевания корью. В основном это невакцинированные (83, 6%).
«В целом по республике доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6% — это 13 670 случаев. В организованных коллективах, то есть в 643 школах РК, зарегистрировано 1466 случаев кори. При этом количество контактных составляет более 20 тысяч случаев», — сказала Смагул.
В декабре при эффективном проведении массовой иммунизации показатели по заболеваемости корью не должны быть выше, отмечала ранее глава Минздрава Ажар Гиният.