6 декабря, источник: Комсомольская правда
Прогноз погоды в Крыму на Новый год 2024: синоптики обещают зимнюю сказку
В Крыму 11 декабря похолодает, ветер усилится до 20 м/с.
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Настоящая зима в Крыму — событие редкое. О ней мечтает чуть ли не каждый житель полуострова. Чтобы за окном метель, мороз и белые сугробы! Но, к сожалению, главный зимний праздник каждый год обходится без снега.
Часто на Новый год крымчане наблюдают грустные пейзажи со слякотью и дождями. Но вдруг в этот раз повезет? «Комсомолка» узнала прогноз погоды в Крыму на Новый год 2024.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В КРЫМУ НА НОВЫЙ ГОД 2024
Погода на полуострове начала создавать праздничное настроение заранее. В конце ноября в Крыму выпал первый снег. Целый день он заметал разные районы и успел порадовать местных жителей. В начале декабря метель снова накрыла полуостров. Как сообщил КП-Крым научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в ближайшие дни на юге России ожидаются очень сильные осадки. Полуостров не станет исключением, поэтому здесь погода будет экстремальной.
— В начале следующей недели Крым накроют дожди и мокрый снег. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Это может привести к налипанию мокрого снега и образованию гололедицы, — предупредил метеоролог и добавил, что декабрь в этом году будет значительно холоднее прошлых лет.
При этом, как сообщают в Росгидрометцентре, в начале января будет относительно теплая погода с минимальным количеством осадков. Снега в Новый год 2024 можно не ждать, а температура составит 5−6 градусов со знаком плюс.
Напомним, последняя неделя ноября в Крыму выдалась капризной. С 26 числа на полуострове бушевал настоящий ураган. Мощный ветер вырывал с корнем деревья, сносил крыши домов и обрывал электричество. Всего за пару дней шторм в Крыму привел к серьезным разрушениям.