Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

«Вспышек микоплазменной инфекции на территории Крымского полуострова не зафиксировано. Микроплазменные пневмонии были всегда. Это не значит, что нет единичных заболеваний. Они есть и были в предыдущие годы», — уточнила Пеньковская.
Рост заболеваемости микоплазменной инфекцией — атипичной легочной инфекцией — был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае. В связи с этим Роспотребнадзор РФ рассказал о ситуации с этим заболеванием в России.
«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекцией.
«Микоплазменная пневмония не новая болезнь, и для ее лечения есть все необходимые ресурсы», — пояснил Чуланов.
Его слова подтверждает и врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. В интервью РИА Новости Крым он рассказал, что единичные случаи заболевания были зафиксированы в основном на Дальнем Востоке и Сибири.
«Это известная инфекция. Давно у нас отмечается. Периодически ею болеют то дети, то взрослые в возрасте. Как и любая респираторная инфекция, вызывает следующие три симптома: гипертермия (повышение температуры тела, хотя бывает и при нормальной температуре), респираторные явления (кашель, насморк, першение в горле), и интоксикация (головная боль, боль в мышцах)», — уточнил специалист.
По словам Малышева, у инфекции интересный возбудитель: находится между вирусом и бактерией. Одно время считали, что это вирус, но он все же ближе к бактерии. Лечится заболевание антибиотиками. Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет нигде в мире.
«Передается она воздушно-капельным путем. Заразиться не так-то просто: возникает при длительном контакте. Это не как грипп или коронавирус. Выявляется на основании клинической картины и лабораторных показателей: через мазок, кровь», — объяснил Николай Малышев.
По словам инфекциониста, ничего страшного в микоплазменной инфекции нет. Она опасна, как и любая болезнь, респираторная инфекция. И об этом важно помнить.