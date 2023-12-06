18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 6 декабря
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин обсудил с президентом ОАЭ энергетику и горячие точки на карте мира
В честь прибытия Владимира Путина истребители окрасили небо над Абу-Даби в цвета российского флага.
Украинский политик Илья Кива найден мертвым в Подмосковье
Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.
Госдума запретила школьникам использовать телефоны на уроках
На уроках будет запрещено использовать мобильные телефоны за исключением экстренных случаев. Также урок труда возвращен как обязательный предмет.
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Певица обошла в рейтинге президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
Ким Чен Ын рассказал, что должна делать женщина в КНДР
По его мнению, женщина также должна принимать активное участие в развитии социализма в стране, показывать правильный пример своим детям и внедрять инновации на фабриках и рабочих местах.