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6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

После дождей — мороз и гололед: В Молдове наступают самые опасные зимние дни

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 7 декабря 2023, и ближайшие дни.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Соцсети

В Молдове значительно холодает.

А из-за прошедших накануне дождей нас ожидает суровая действительность — гололёд!

По данным Гидрометцентра, 7 и 8 декабря на дорогах республики местами ожидается гололёд.

Температура днем — около 0.

Ночью — …-2 градуса.

Полиция призывает водителей соблюдать меры безопасности: при совершении манёвров выдерживать безопасную дистанцию и выбирать правильный скоростной режим. Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость движения и быть предельно внимательными.

Да и пешеходам следует быть предельно осторожными на скользких тротуарах.

В последующие сутки, 8 декабря, ожидается снегопад.

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