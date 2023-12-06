6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
После дождей — мороз и гололед: В Молдове наступают самые опасные зимние дни
Прогноз погоды в Молдове на четверг, 7 декабря 2023, и ближайшие дни.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Молдове значительно холодает.
А из-за прошедших накануне дождей нас ожидает суровая действительность — гололёд!
По данным Гидрометцентра, 7 и 8 декабря на дорогах республики местами ожидается гололёд.
Температура днем — около 0.
Ночью — …-2 градуса.
Полиция призывает водителей соблюдать меры безопасности: при совершении манёвров выдерживать безопасную дистанцию и выбирать правильный скоростной режим. Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость движения и быть предельно внимательными.
Да и пешеходам следует быть предельно осторожными на скользких тротуарах.
В последующие сутки, 8 декабря, ожидается снегопад.