6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за гололедицы
Синоптики прогнозируют, что при прояснениях ночью температура может опускаться до −18°С.
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вероятность образования на дорогах Беларуси гололедицы сохранится в четверг, объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки, 7 декабря, погоду в стране будут формировать область повышенного атмосферного давления, а также холодная и влажная воздушная масса.
«Облачно с прояснениями, в отдельных районах страны ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами — слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица», — говорится в сообщении.
Ветер будет восточного направления, умеренный. Ночью в четверг температура воздуха составит от −7 до −13°С, при прояснениях — до −18°С, на западе Беларуси — от −2 до — 6. Днем столбики термометров покажут от −2°С (на юго-западе) до −10°С (на северо-востоке).
В пятницу территория страны окажется на периферии обширного холодного антициклона, центр которого находится над северо-востоком европейской части РФ.
Местами 8 декабря ожидаются кратковременный снег и небольшая метель. Снова на дорогах прогнозируется гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −6 до −12°С, при прояснениях — до −17°С, днем будет от −2°С (на юге) до −10°С (на севере).