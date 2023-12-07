7 декабря, источник: РИА Новости
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
РБК: Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным.
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Красноярского края, бизнесмен Артем Усс считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным. Об этом он заявил РБК, комментируя объявление США вознаграждения за информацию о его местонахождении.
«Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — заявил Усс. Он отметил, что с апреля этого года находится в России.
Усс напомнил, что США предъявили ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. «Это никак не связано с Украиной и текущим конфликтом. Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — заявил предприниматель.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.
Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.