Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: РИА Новости

Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку

РБК: Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Красноярского края, бизнесмен Артем Усс считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным. Об этом он заявил РБК, комментируя объявление США вознаграждения за информацию о его местонахождении.

«Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — заявил Усс. Он отметил, что с апреля этого года находится в России.

Усс напомнил, что США предъявили ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. «Это никак не связано с Украиной и текущим конфликтом. Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — заявил предприниматель.

Ранее стало известно, что государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.

В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.

Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта