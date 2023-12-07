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00:10 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 7 декабря

Этот день является 341-м в григорианском календаре, до нового года остается 24 дня.

Знаете ли вы, что 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации? О том, чем еще ознаменовано 7 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 декабря

В 1769 году императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия.

В 1877 году Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

Кто родился 7 декабря

  • Архитектор Джованни Бернини (1598−1680).
  • «Дедушка русской химии», химик Александр Воскресенский (1808−1880).
  • Государственный деятель Екатерина Фурцева 1910−1974).
  • Музыкант Том Уэйтс (1949).
  • Музыкант Сергей Мазаев (1959).
  • Певец Роман Билык (Рома Зверь) (1977).

7 декабря в православном календаре

Православные 7 декабря чтут память великомученика Меркурия, святой Екатерины родом из Александрии, мученика Меркурия Смоленского.

Именины

В этот день именины у Михаила, Митрофана, Евгения, Марка, Порфирия, Ивана, Алексея, Григория, Александра, Екатерины.

7 декабря в народном календаре

В этот день начинались санные гулянья — первые катались молодожены, которые женились прошедшей осенью. За расписанными красками и украшенными лентами санями новобрачных ехал целый кортеж из всех родных и друзей.

В ночь на 7 декабря незамужние девушки гадали на женихов.

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