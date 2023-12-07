00:10 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 7 декабря
Этот день является 341-м в григорианском календаре, до нового года остается 24 дня.
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Знаете ли вы, что 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации? О том, чем еще ознаменовано 7 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 7 декабря
В 1769 году императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия.
В 1877 году Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.
Кто родился 7 декабря
7 декабря в православном календаре
Православные 7 декабря чтут память великомученика Меркурия, святой Екатерины родом из Александрии, мученика Меркурия Смоленского.
Именины
В этот день именины у Михаила, Митрофана, Евгения, Марка, Порфирия, Ивана, Алексея, Григория, Александра, Екатерины.
7 декабря в народном календаре
В этот день начинались санные гулянья — первые катались молодожены, которые женились прошедшей осенью. За расписанными красками и украшенными лентами санями новобрачных ехал целый кортеж из всех родных и друзей.
В ночь на 7 декабря незамужние девушки гадали на женихов.