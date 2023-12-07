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00:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Собрали приметы и запреты на день Катерины Санницы 7 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 декабря вспоминает мученицу Екатерину Александрийскую. В народе отмечают Катеринин день, или день Катерины Санницы. Название возникло из-за того, что 7 декабря начинали кататься на санях.

Народные приметы на 7 декабря

Ясная погода предвещает холодную зиму. К слову, если установилась теплая погода, то сильных морозов стоит ждать к концу декабря. Туман предупреждает про похолодание после 17 декабря. Если звезды на небе кажутся маленькими, то будет снегопад.

Что нельзя делать 7 декабря

Замужним женщинам запрещалось обувать новую обувь, так как это грозило ссорой с мужем. Кроме того, незамужним девушкам нельзя провоцировать ссору с кем-либо. Согласно приметам, не удастся выйти замуж. В Катеринин день не подметали пол. Подобным образом можно было вымести благополучие.

Что можно делать 7 декабря

Было принято ходить в церковь и молиться святой Катерине, которая считается покровительницей брака. По традиции, 7 декабря открывали санный путь и устраивали гонки на санях. Незамужние девушки ставили в воду ветки вишни. Согласно приметам, чья быстрее зацветет, та скорее выйдет замуж.

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