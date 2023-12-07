00:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница
Собрали приметы и запреты на день Катерины Санницы 7 декабря.
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Православная церковь 7 декабря вспоминает мученицу Екатерину Александрийскую. В народе отмечают Катеринин день, или день Катерины Санницы. Название возникло из-за того, что 7 декабря начинали кататься на санях.
Народные приметы на 7 декабря
Ясная погода предвещает холодную зиму. К слову, если установилась теплая погода, то сильных морозов стоит ждать к концу декабря. Туман предупреждает про похолодание после 17 декабря. Если звезды на небе кажутся маленькими, то будет снегопад.
Что нельзя делать 7 декабря
Замужним женщинам запрещалось обувать новую обувь, так как это грозило ссорой с мужем. Кроме того, незамужним девушкам нельзя провоцировать ссору с кем-либо. Согласно приметам, не удастся выйти замуж. В Катеринин день не подметали пол. Подобным образом можно было вымести благополучие.
Что можно делать 7 декабря
Было принято ходить в церковь и молиться святой Катерине, которая считается покровительницей брака. По традиции, 7 декабря открывали санный путь и устраивали гонки на санях. Незамужние девушки ставили в воду ветки вишни. Согласно приметам, чья быстрее зацветет, та скорее выйдет замуж.