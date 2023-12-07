04:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«А елка где?»: раскрыт план украшения площади Владивостока к Новому году
«Каток маленький опять», — поделились впечатлениями горожане.
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Опубликован план обустройства главной площади Владивостока к предстоящему Новому году. Уже совсем скоро в центре города вырастет большой новогодний городок.
Одним из самых необычных украшений площади станет деревянный зеленый дракон. План украшений опубликовал Telegram-канал «vkratce_vld» (18+).
Уже в конце декабря для всех посетителей откроются каток и горка, будут работать различные фотозоны, фуд-деревня и теплые корнеры, где каждый желающий сможет согреться. Также будут установлены световые фигуры и возведена сцена в виде башни.
Жители города оценили план украшения центральной площади:
«А елка где?»;
«Каток маленький опять»;
«А парковаться где?».