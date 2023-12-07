Главное
Спецоперация на Украине
04:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«А елка где?»: раскрыт план украшения площади Владивостока к Новому году

«Каток маленький опять», — поделились впечатлениями горожане.

Источник: Соцсети

Опубликован план обустройства главной площади Владивостока к предстоящему Новому году. Уже совсем скоро в центре города вырастет большой новогодний городок.

Одним из самых необычных украшений площади станет деревянный зеленый дракон. План украшений опубликовал Telegram-канал «vkratce_vld» (18+).

Уже в конце декабря для всех посетителей откроются каток и горка, будут работать различные фотозоны, фуд-деревня и теплые корнеры, где каждый желающий сможет согреться. Также будут установлены световые фигуры и возведена сцена в виде башни.

Жители города оценили план украшения центральной площади:

«А елка где?»;

«Каток маленький опять»;

«А парковаться где?».

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта