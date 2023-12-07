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04:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Перевал в Приморье сковал лед

Габаритные автомобили не могут преодолеть крутой подъем.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае после прошедших минувшей ночью четверга, 7 декабря, осадков погода доставила автомобилистам массу неприятных сюрпризов, сообщает ИА PrimaMedia.

Синоптики обещали ухудшение погоды уже с вечера 6 декабря. Прогнозировался дождь, переходящий в снег, гололедные явления, метель и сильный ветер. О том, что циклон осложнит ситуацию на дорогах Приморья и Владивостока, специалисты также предупредили заблаговременно.

Как итог — лед сковал так называемый Американский перевал на подъезде к Находке. Участники движения сообщают, что с самого утра здесь очень скользко.

«Со стороны Новолитовска фуры не могут подняться», — поделились автомобилисты.

Напомним, в четверг, 7 декабря, синоптики обещают краю местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и снега с дождем. В отдельных районах ожидаются гололедные явления, снежный накат на дорогах и гололедица.

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