У ИГУ появился новый вуз-партнер — Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына в городе Бишкек. Это первый договор Иркутского госуниверситета с вузом Кыргызской Республики. Об этом сообщают в ИГУ. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — старейшее и крупнейшее высшее заведение Республики. В его состав входит 21 факультет, два института, один профессиональный колледж. Кроме того, КНУ имеет филиал в городе Ош. — Наши университеты имеют много общего. Оба — с большим набором учебных подразделений различной направленности и схожей факультетской структурой. Ведется серьезная научно-исследовательская работа. Для студентов КНУ и ИГУ наше сотрудничество — это развитие студенческих связей, а для преподавателей — обмен опытом, — рассказывает ректор ИГУ Александр Шмидт.