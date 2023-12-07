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04:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Мороз до −43 и метели ожидаются в Иркутской области 7 декабря

Погода в Иркутске 7 декабря 2023 года будет ветреной и снежной.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Морозы пришли в Иркутскую область. На севере региона температура ежедневно опускается ниже −40 градусов. В областной столице на выходные прогнозируют аномально холодную погоду. А что ожидает жителей города сегодня? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 7 декабря 2023 года.

Погода в Иркутске 7 декабря

— По области ожидается переменная облачность, снег, в северных районах местами туман, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура −13…-18, местами −23…-28, в северных районах −28…-33. А в пониженных формах рельефа столбики термометра опустятся до −43 градусов, сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 7 декабря 2023 года будет облачной с прояснением, ожидается снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 17 м/с, метель. Температура воздуха −13…-15.

Кроме того, 7—11 декабря местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха −40…-45, в северных и верхнеленских районах до −50.

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