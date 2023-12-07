04:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Мороз до −43 и метели ожидаются в Иркутской области 7 декабря
Погода в Иркутске 7 декабря 2023 года будет ветреной и снежной.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Морозы пришли в Иркутскую область. На севере региона температура ежедневно опускается ниже −40 градусов. В областной столице на выходные прогнозируют аномально холодную погоду. А что ожидает жителей города сегодня? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 7 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 7 декабря
— По области ожидается переменная облачность, снег, в северных районах местами туман, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура −13…-18, местами −23…-28, в северных районах −28…-33. А в пониженных формах рельефа столбики термометра опустятся до −43 градусов, сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 7 декабря 2023 года будет облачной с прояснением, ожидается снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 17 м/с, метель. Температура воздуха −13…-15.
Кроме того,