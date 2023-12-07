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04:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» по буллитам обыграл владивостокский «Адмирал»

Счёт в серии дальневосточного дерби за Кубок Икры 2:2.

Источник: ХК Амур

Во Владивостоке состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду «Фетисов Арены» местный «Адмирал» принимал у себя в гостях хабаровский клуб «Амур». В рамках дальневосточного дерби команды также борются за Кубок Икры, который был организован специально к серии встреч клубов столиц Приморья и Приамурья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О важности матча можно даже не упоминать. Кубок Икры, где до этой встречи вели владивостокцы, хоть и интересный трофей, но не главный: «Адмирал» занимает не то, что последнюю строчку в Восточной конференции КХЛ, а в регулярном чемпионате лиги вообще. При этом «Амур» борется за попадание в восьмерку плей-офф, и шансы у него на это есть.

«Тигры» начали игру достаточно хорошо, и на седьмой минуте Сергей Лапин открыл счет. Казалось, хорошее настроение продлится всю игру, тем более что в Приморье приехало много хабаровчан поддержать любимую команду, но что-то пошло не так. Спустя минуту после первого гола один за одним за подножки удалились Кирилл Спиценко и Яков Рылов, оставив «Амур» играть против «моряков» в формате «5 на 3». Ожидаемо, «Адмирал» не упустил такой шанс и сравнял счет, пробив ворота Игоря Бобкова.

Хабаровчанам пришлось поднапрячься, на кону теперь каждая игра, если команда хочет попасть в плей-офф Кубка Гагарина. Под занавес первого периода Дмитрий Шевченко снова вывел «Амур» вперед.

Второй период получился безголевым, однако «Амур» в полтора раза перебросал владивостокцев. Двухзначных цифр по итогам матча на табло никто не ждал, поэтому, казалось, что игра может закончится и с таким счетом — 1:2 в пользу хабаровчан.

И снова на арену вышла карма удалений. На этот раз отличился Кэмерон Ли, оставив свою команду в меньшинстве, на реализацию которого «морякам» понадобилось всего 30 секунд. А еще через четыре минуты «Адмирал» уже повел в счете. За три минуты до финального свистка главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов сначала дал своим подопечным отдохнуть и выслушать его наставления, взяв тайм-аут, а затем заменил Бобкова на полевого игрока. Ход сработал: в ворота «Адмирала» был передан «капитанский привет» от Евгения Грачева. 3:3 и переход игры в овертайм.

В самом начале четвертого игрового отрезка «Амур» умудрился получить штраф за нарушение численного состава. Игра просто повисла на волоске и, возможно, кто-то потянулся за валидолом.

Но, как оказалось, было еще рано. Андрей Мартемьянов снова оголил ворота и, как минимум, «Амур» не пропустил, переведя игру в серию послематчевых бросков. Буллитов случилось по шесть на команду. Всего было реализовано три броска, и два из них — от «тигров». Победа «Амура» во Владивостоке 3:4.

Следующий матч «Амур» и «Адмирал» снова проведут во Владивостоке 7 декабря. Счет в серии игр за Кубок Икры стал равным — 2:2, команды сыграют между собой еще дважды.

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