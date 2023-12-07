03:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru
На опасных участках дорог в Приморье установили ограждения
Мера направлена на снижение аварийности на дорогах.
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Барьерное ограждение установили на опасных участках приморских дорог, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Повышение уровня безопасности власти обсудили на заседании краевой профильной комиссии.
Дорожные объекты появились на самых опасных с точки зрения частоты ДТП участках дорог. Ограждение разделяет встречные потоки транспорта, а также поможет предотвратить съезды автомобилей в кювет. Всего на местных дорогах рабочие установили 5,5 километра леерных ограждений на следующих участках трасс:
За 2023 год на краевых дорогах специалисты установили более 12 километров барьерных ограждений. Также на дорогах появились и дополнительные знаки, ограничивающие скорость, запрещающие обгон и предупреждающие о крутых поворотах Все это сделано в рамках повышения уровня безопасности на местных трассах.