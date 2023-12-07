03:20 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровском крае открыта первая в этом году ледовая переправа
Ежегодно в регионе обустраивается около 40 ледовых переправ по водоемам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровском крае открыта первая в этом году ледовая переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Она была оборудована в Аяно-Майском районе возле села Нелькан на реке Мая.
Ежегодно в регионе обустраивается около 40 ледовых переправ по водоемам. Они открываются в зависимости от погодных условий и степени их готовности.