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03:20 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае открыта первая в этом году ледовая переправа

Ежегодно в регионе обустраивается около 40 ледовых переправ по водоемам.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае открыта первая в этом году ледовая переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Она была оборудована в Аяно-Майском районе возле села Нелькан на реке Мая.

Ежегодно в регионе обустраивается около 40 ледовых переправ по водоемам. Они открываются в зависимости от погодных условий и степени их готовности.

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