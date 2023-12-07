03:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 7 декабря ожидается мороз до −24 градусов днем
7 декабря в городе ожидается мороз и ветер.
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Красноярцев предупредили, что 7 декабря ожидается облачность с прояснениями, днем будет идти снег, ночью он усилится, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Порывы могут достигнуть 12 метров в секунду, преимущественно ночью.
Температура воздуха в Красноярске значительно понизится. Так, днем она достигнет −24 градусов, а также −29 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.