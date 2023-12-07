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03:42 (мск), источник: Комсомольская правда

«Это настоящий патриотизм»: спикер Заксобрания Иркутской области похвалил мальчика на концерте SHAMAN

Спикер Заксобрания Иркутской области похвалил мальчика на концерте SHAMAN.

Источник: Комсомольская правда

5 декабря в Иркутске выступил известный певец SHAMAN. На его концерт раскупили почти все места. Но даже преданных фанатов исполнителя удивил маленький мальчик, который все выступление артиста с харизмой ему подражал.

Впечатляющее выступление маленького зрителя заметил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, который тоже пришел на концерт. Позже, в социальных сетях он отметил, что ребенок его приятно удивил.

— На концерте Шамана, заслужившего народную любовь своим талантом и патриотизмом, меня впечатлил маленький мальчик, который пел и танцевал перед сценой. И, представляете, он знал слова ВСЕХ песен! — отметил Александр Ведерников.

По словам спикера, приятнее всего было удивление, когда мальчик без запинки спел все три куплета гимна России.

— Вот это и есть настоящий патриотизм, начинающийся с семьи! — пишет спикер ЗС.

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