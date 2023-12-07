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04:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Авиарейсы переносят в Хабаровском крае из-за ливневого снега

Полеты из Николаевска и в Чумикан откроют 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Плохая погода установилась в Охотске Хабаровского края. Из-за ливневого снега с 7 на 8 декабря перенесены рейсы 401 и 402, следующие по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно. Вылет из краевого центра запланирован на 09:20.

— Из-за недостаточной видимости (тысяча метров) и снегопадов в аэропорту Чумикана рейсы 417 и 418 между Хабаровском и Чумиканом также переносятся на 8 декабря, — рассказали в пресс-службе «Хабаровских авиалиний».

Расписание полетов может меняться в зависимости от погоды. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением информации.

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