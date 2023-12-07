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03:59 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Ледовый каток открылся на территории стадиона «Динамо» в Хабаровске

Сезон катаний на коньках в самом разгаре.

Источник: МК.RU Хабаровск

Сезон катаний на коньках в самом разгаре. Сегодня заработал каток на стадионе «Динамо» в Хабаровске. Стоимость прохода для взрослого — 200 рублей, для детей до 12 лет — 150 рублей, для детей до пяти лет вход бесплатный. Стоимость проката — теперь арендовать коньки можно за 200 рублей в час. На территории стадиона работает гардероб, а также точки общественного питания.

Каток принимает посетителей ежедневно с 14:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. 31 декабря будет также работать в режиме выходного дня. 1 января гости могут прийти покататься с 12:00 до 22:00.

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