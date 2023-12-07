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04:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области сняли игровую короткометражку на бурятском языке

Фильм позволит лучше узнать бурятскую культуру.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Игровой короткометражный фильм на бурятском языке готовят к показу в Иркутской области. Это сказка «Янжай». Главный герой отправляется в путь, чтобы совершать подвиги и стать могучим богатырем, но в итоге Духи природы даруют ему горловое пение. Режиссировала фильм Оксана Цепилова. Об этом сообщают в правительстве региона.

Съемки проходили в Усть-Ордынском Бурятском округе. Главную роль в фильме исполняет Леонид Будаев. Он учился горловому пению у бурятских и монгольских мастеров.

— Иркутская область многонациональный регион. Бурятская культура в Усть-Ордынском Бурятском округе имеет особое значение. Жители региона отмечают такие праздники, как Сагаалган, летний Сурхарбан, а также хранят местные легенды и блюда национальной кухни. Фильм о культуре бурят на их родном языке позволят лучше узнать о традициях коренного народа Приангарья, — сказала министр культуры региона Олеся Полунина.

На данном этапе актёры озвучивают ленту в студии звукозаписи. Сказку покажут на двух языках: русском и бурятском с русскими субтитрами.

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