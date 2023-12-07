04:14 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровском крае продается менее трети построенного жилья
Рост цен, дорогая ипотека — чего ждать жителям региона от сложившейся ситуации.
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Дисбаланс на первичном рынке недвижимости в Хабаровском крае отметили эксперты. На данный момент в регионе более 720 тыс. кв. м нераспроданного жилья, что составляет 72% от общего объема в стадии строительства. Однако, несмотря на явный перевес предложения над спросом, снижать цены застройщики не спешат, а, при возможном повышении ставки ипотеки и снижении доходов населения вследствие инфляции, такой подход может повлечь за собой множество проблем, сообщает ИА AmurMedia.
По данным ДОМ. РФ, на 1 ноября 2023 года в регионе возводилось чуть больше 1 млн кв. м жилья, из них продано только 286,787 тысяч «квадратов». Продажи на 668 тысяч «квадратов» уже ведутся, а на 342 тысячи еще даже не открыты (девелоперы банально «придерживают» квартиры?).
Для сравнения, в целом по стране доля нереализованного жилья на начало ноября 2023 года составляет 67% от его общего объема, находящегося в стадии строительства (71,122 млн кв. м.). Это рекордный показатель, начиная с января 2020 года.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что итогам 2023 года ввод жилья в целом по стране превысит 104 млн кв. м, а объем выдачи ипотеки может достичь 3,5 трлн рублей.
— Сейчас мы (правительство РФ — прим. ред.) принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки, — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Отметим, что с 20 сентября этого года, минимальный первоначальный взнос льготной ипотеки, был повышен с 15% до 20%. За новое повышение выступает ЦБ, обеспокоенный высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости, который формируют программы господдержки.
В связи с ужесточениями требований для получения ипотеки эксперты высказывают опасения о снижении количества выдач в этом сегменте на треть, а может и больше. И это при том, что на Дальнем Востоке с начала 2023 года отмечается бум льготной ипотеки.
— В этом году ипотеку с господдержкой получили почти 50 тысяч семей, оформив кредиты на общую сумму более 230 млрд рублей. За все время действия льготных программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ (дальневосточная, льготная, семейная и IT — прим. ред.), жилищные условия в ДФО улучшили более 120 тысяч семей, — сказала руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова в ходе на онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в ДФО».
Основная часть заемщиков, более 70%, пользуется «Дальневосточной ипотекой» со ставкой 2%. На данный момент по этой программе можно получить до 6 миллионов, однако в будущем этот предел планируют поднять до 9. Это изменение коснется сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
Следом за «Дальневосточной» идут «Льготная» и «Семейная» ипотека. В целом за 9 месяца 2023 года на Дальнем Востоке было выдано вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года: более 90 тыс. кредитов на 378 млрд рублей.
Если возвращаться к строительству, то его темпы растут. За год в Хабаровском крае было возведено более 350 тысяч кв. м новой жилплощади, а общее количество «квадратов» превышает показатель 2022 на треть, что вполне соотносится с поручением президента РФ нарастить темпы жилищного строительства на ДВ, данного по итогам ВЭФ прошлого года.
Добавим, что средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Хабаровске составляет 160 тыс. руб, а в целом по рынку за «квадрат» колеблется от 80 до 223 тысяч.