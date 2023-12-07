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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровского края могут встретить Новый год в «Полярном экспрессе»

Также им предлагают экскурсию к кроликам.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае вовсю готовятся к Новому году и прорабатывают маршруты для отдыха по краевому проекту. Уже есть идеи как на предстоящие выходные, так и на зимние каникулы.

Например, можно отправиться на ферму с кроликами, пони и енотом. Участники смогут покормить животных, сделать с ними фото и выпить чаю с домашними пирогами.

Очередная «Лыжная стрела» отправится в путь в эти выходные. А 10 декабря запланирована пешая экскурсия в район первой Китайской слободки Хабаровска. Сейчас это Кавказская улица, где 100 лет назад был китайский квартал. В конце можно посетить секретную лапшичную «для своих» и попробовать лапшу с пельменями.

А с 16 декабря по 8 января будет ездить «Полярный экспресс». Это праздник в поезде со сказочными персонажами, которые научат детей секретному языку, покажут фокусы и всем подарят подарки.

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