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7 декабря, источник: Om1.ru

Температура в Омске упала до −30: сколько продлятся морозы?

По прогнозам синоптиков, аномальное похолодание пришло в регион на неделю.

Сейчас в Остине: +16° 4 м/с 42% 749 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1.ru

С сегодняшнего дня в Омской области начался период сильных морозов. Уже ночью температура резко упала до −30 градусов. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днём мороз усилится до −31…-36 градусов. В дальнейшем ожидается дальнейшее похолодание, местами до −45.

Также местами есть большая вероятность образования изморози и тумана. Ветер западных направлений 5−10 м/с. Без существенных осадков.

Синоптики ожидают, что опасные морозы сохранятся на территории Омской области по 12 декабря. В регионе из-за аномального похолодания объявлено штормовое предупреждение.

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