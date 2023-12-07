7 декабря, источник: Om1.ru
Температура в Омске упала до −30: сколько продлятся морозы?
По прогнозам синоптиков, аномальное похолодание пришло в регион на неделю.
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С сегодняшнего дня в Омской области начался период сильных морозов. Уже ночью температура резко упала до −30 градусов. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днём мороз усилится до −31…-36 градусов. В дальнейшем ожидается дальнейшее похолодание, местами до −45.
Также местами есть большая вероятность образования изморози и тумана. Ветер западных направлений 5−10 м/с. Без существенных осадков.
Синоптики ожидают, что опасные морозы сохранятся на территории Омской области по 12 декабря. В регионе из-за аномального похолодания объявлено штормовое предупреждение.