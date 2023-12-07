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7 декабря, источник: НИА Красноярск

До конца недели в Красноярске похолодает до −40°С

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Череда похолоданий начинается сегодня, 7 декабря.

Сейчас в Остине: +16° 4 м/с 42% 749 мм рт. ст. +20°
Источник: НИА Красноярск

Так, днем в краевой столице ожидается −22°С, к ночи температура опустится до −27°С. В пятницу днем, по прогнозу, будет около −24 градусов, а в ночь на субботу — 32 градуса ниже нуля.

С 9 декабря начнется настоящая морозная погода. Днем будет −28°С, а ночью уже −36°С. В воскресенье днем до −32°С, ночью до −38°С.

В понедельник ночью температура упадет до −40°С, согласно данным Яндекс. Погоды.

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