7 декабря, источник: НИА Красноярск
До конца недели в Красноярске похолодает до −40°С
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Череда похолоданий начинается сегодня, 7 декабря.
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Так, днем в краевой столице ожидается −22°С, к ночи температура опустится до −27°С. В пятницу днем, по прогнозу, будет около −24 градусов, а в ночь на субботу — 32 градуса ниже нуля.
С 9 декабря начнется настоящая морозная погода. Днем будет −28°С, а ночью уже −36°С. В воскресенье днем до −32°С, ночью до −38°С.
В понедельник ночью температура упадет до −40°С, согласно данным Яндекс. Погоды.