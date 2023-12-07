7 декабря, источник: АиФ Новосибирск
Трассы Новосибирской области открыли для автобусного сообщения
Открыты для движения трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В четверг, 7 декабря, в Новосибирской области сняли запрет на движение автобусов по трем трассам. Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».
«С 06 час. 00 мин. 7 декабря открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 “Сибирь” на участке км 41 — км 245 в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.
Также с 22.00 6 декабря открыты для движения трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области и Северный обход в Новосибирске.
В ведомстве уточнили, что в уборке дорог в Новосибирской области задействовали 169 единиц дорожной техники.
Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение об аномальных морозах.