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7 декабря, источник: АиФ Новосибирск

Трассы Новосибирской области открыли для автобусного сообщения

Открыты для движения трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области.

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В четверг, 7 декабря, в Новосибирской области сняли запрет на движение автобусов по трем трассам. Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».

«С 06 час. 00 мин. 7 декабря открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 “Сибирь” на участке км 41 — км 245 в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

Также с 22.00 6 декабря открыты для движения трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области и Северный обход в Новосибирске.

В ведомстве уточнили, что в уборке дорог в Новосибирской области задействовали 169 единиц дорожной техники.

Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение об аномальных морозах.

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