7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Двойной погодный удар обрушится на Приморье в ближайшие часы
Синоптики предупредили о суровых изменениях.
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В четверг, 7 декабря, Приморье окажется во власти тыловой части циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и снега с дождем. В отдельных районах ожидаются гололедные явления, снежный накат на дорогах и гололедица. Умеренный, а местами и сильный ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха составит −7…+3°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −1…-3°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами скользко. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха −2…-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −1…-3°C.