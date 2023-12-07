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7 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Двойной погодный удар обрушится на Приморье в ближайшие часы

Синоптики предупредили о суровых изменениях.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: PrimaMedia.ru

В четверг, 7 декабря, Приморье окажется во власти тыловой части циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и снега с дождем. В отдельных районах ожидаются гололедные явления, снежный накат на дорогах и гололедица. Умеренный, а местами и сильный ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха составит −7…+3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −1…-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами скользко. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха −2…-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −1…-3°C.

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