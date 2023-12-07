Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в четверг

Астана. 7 декабря. КазТАГ — Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Dave Hoefler/CC0

«На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем сохраняются осадки в виде дождя и снега. На западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, на востоке страны очень сильный ветер», — говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный ночью 7−12, днем 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем −23−25.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем −1+1.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +8+10.

В Акмолинской области днем и ночью −26−31 (на юго-востоке −23).

В Алматинской области днем и ночью −3+2.

В области Жетысу в районе Алакольских озер временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Днем и ночью −3+2.

В Туркестанской области днем +2+7 (на севере −1), ночью −1+4 (на севере, западе −4−9).

В Западно-Казахстанской области днем −5−10, ночью −10−15 (на юге −7).

В Атырауской области днем 0,-5, ночью −4−9 (на северо-востоке −12),

В Мангистауской области днем −2+3 (на севере −5), ночью 0,-5 (на севере −8−13).

В Актюбинской области днем −8−13 (на юге −4), ночью −8−13 (на севере −17).

В Костанайской области днем −12−17 (на севере −20, на юге ю −7), ночью −22−27 (на севере, востоке −32, на юге −12−17).

В Северо-Казахстанской области днем и ночью −27−32 (на севере −35 с дальнейшим понижением).

В Павлодарской области днем и ночью −17−22 (на севере −27 с дальнейшим понижением.

В Карагандинской области днем и ночью −12−17 (на юге −3−8).

В области Улытау днем и ночью −6−11.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Днем и ночью −10−15 (на западе −18, на юге −5).

В области Абай днем и ночью −10−15 (на западе −18, на юге 0,-5).

В Кызылординской области днем −1−6 и ночью −7−12 (на севере −15).

В Жамбылской области днем и ночью −3+2.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Аким Ахметжанов заявил об устранении повреждения на теплотрассе в Степ...
Степногорск более чем в 30-градусный мороз частично остался без тепла ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта