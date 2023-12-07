7 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ
Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в четверг
Астана. 7 декабря. КазТАГ — Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает РГП «Казгидромет».
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«На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем сохраняются осадки в виде дождя и снега. На западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, на востоке страны очень сильный ветер», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный ночью 7−12, днем 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем −23−25.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем −1+1.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +8+10.
В Акмолинской области днем и ночью −26−31 (на юго-востоке −23).
В Алматинской области днем и ночью −3+2.
В области Жетысу в районе Алакольских озер временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Днем и ночью −3+2.
В Туркестанской области днем +2+7 (на севере −1), ночью −1+4 (на севере, западе −4−9).
В Западно-Казахстанской области днем −5−10, ночью −10−15 (на юге −7).
В Атырауской области днем 0,-5, ночью −4−9 (на северо-востоке −12),
В Мангистауской области днем −2+3 (на севере −5), ночью 0,-5 (на севере −8−13).
В Актюбинской области днем −8−13 (на юге −4), ночью −8−13 (на севере −17).
В Костанайской области днем −12−17 (на севере −20, на юге ю −7), ночью −22−27 (на севере, востоке −32, на юге −12−17).
В Северо-Казахстанской области днем и ночью −27−32 (на севере −35 с дальнейшим понижением).
В Павлодарской области днем и ночью −17−22 (на севере −27 с дальнейшим понижением.
В Карагандинской области днем и ночью −12−17 (на юге −3−8).
В области Улытау днем и ночью −6−11.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Днем и ночью −10−15 (на западе −18, на юге −5).
В области Абай днем и ночью −10−15 (на западе −18, на юге 0,-5).
В Кызылординской области днем −1−6 и ночью −7−12 (на севере −15).
В Жамбылской области днем и ночью −3+2.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.