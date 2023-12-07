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7 декабря, источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках

6 декабря были приняты поправки в закон «Об образовании в РФ», запрещающие пользоваться телефонами во время уроков.

Источник: Freepik

Школьникам Красноярска и всей России запретят использовать телефоны во время уроков. Поправка уже была принята в Госдуме, поэтому уже в скором времени ученики смогут брать телефоны только в экстренных случаях — при угрозе жизни или здоровью.

В скором времени поправки подпишет президент России Владимир Путин.

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