7 декабря, источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках
6 декабря были приняты поправки в закон «Об образовании в РФ», запрещающие пользоваться телефонами во время уроков.
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Школьникам Красноярска и всей России запретят использовать телефоны во время уроков. Поправка уже была принята в Госдуме, поэтому уже в скором времени ученики смогут брать телефоны только в экстренных случаях — при угрозе жизни или здоровью.
В скором времени поправки подпишет президент России Владимир Путин.