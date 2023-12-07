Занятия в школах отменили в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

Глава отдела образования Павлодара Куаныш Кыдралин в своем профиле в Instagram сообщил, что учащиеся предшкольных групп, а также 1−11 классов первой смены будут заниматься дистанционно.
По его словам, в городе наблюдается температура −20 градусов, также усилился ветер до 14−20 м/с. Вместе с этим в городе гололед.
Акимат области Абай предупредил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды сегодня занятия будут проводиться дистанционно для учеников 1−11 классов Кокпектинского и Бородулихинского районов. Там наблюдается метель и гололед.
Восточноказахстанское издание «Устинка», ссылаясь на областное управление образование, пишет, что на дистанционку занятия переводятся:
с 0 по 11 классы первой и второй смен — в Курчумском районе — СШ села Тоскайын;
с 0 по 9 классы — в районе Самар — СШ села Амангельды;
с 0 по 4 классы — в Курчумском районе — СШ села Барак Батырс, села Шанагаты;
в Глубоковском районе — СШ села Предгорное.
По информации «Алау», в Костанае и Рудном сегодня тоже перевели занятия учеников 0−4 классов первой смены на дистанционный формат.
Напомним, что синоптики пообещали в ближайшие дни сильное похолодание, особенно в северных регионах республики. Согласно прогнозам, на севере СКО ночью 8 декабря похолодает до −41 градуса. Еще о сильных морозах предупредили жителей Астаны — там столбики термометров опустятся ниже −25 градусов, и жителей Павлодарской области, где по ночам похолодает до −37 градусов.