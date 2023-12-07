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7 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Занятия в школах отменили в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

Занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий — детей перевели на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

Глава отдела образования Павлодара Куаныш Кыдралин в своем профиле в Instagram сообщил, что учащиеся предшкольных групп, а также 1−11 классов первой смены будут заниматься дистанционно.

По его словам, в городе наблюдается температура −20 градусов, также усилился ветер до 14−20 м/с. Вместе с этим в городе гололед.

Акимат области Абай предупредил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды сегодня занятия будут проводиться дистанционно для учеников 1−11 классов Кокпектинского и Бородулихинского районов. Там наблюдается метель и гололед.

Восточноказахстанское издание «Устинка», ссылаясь на областное управление образование, пишет, что на дистанционку занятия переводятся:

с 0 по 11 классы первой и второй смен — в Курчумском районе — СШ села Тоскайын;

с 0 по 9 классы — в районе Самар — СШ села Амангельды;

с 0 по 4 классы — в Курчумском районе — СШ села Барак Батырс, села Шанагаты;

в Глубоковском районе — СШ села Предгорное.

По информации «Алау», в Костанае и Рудном сегодня тоже перевели занятия учеников 0−4 классов первой смены на дистанционный формат.

Напомним, что синоптики пообещали в ближайшие дни сильное похолодание, особенно в северных регионах республики. Согласно прогнозам, на севере СКО ночью 8 декабря похолодает до −41 градуса. Еще о сильных морозах предупредили жителей Астаны — там столбики термометров опустятся ниже −25 градусов, и жителей Павлодарской области, где по ночам похолодает до −37 градусов.

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