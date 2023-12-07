7 декабря, источник: АиФ Хабаровск
Двух собак разорвал тигр в селе в Хабаровском крае
Тигр снова пришел в Лермонтовку Бикинского района.
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В ночь на 7 декабря тигр снова пришел в село Лермонтовка Бикинского района и задавил двух собак. Об этом сообщают жители села.
«Тигр снова пришел в село и на улице Новой, в районе пожарной части, загрыз двух собак на даче», — рассказала жительница Лермонтовки Ирина.
Напомним, тигр ходит в Лермонтовку уже больше недели. Люди жалуются на то, что им страшно выйти из дома. Детей приходится отправлять в школу на такси, а взрослые боятся идти на работу и домой, особенно, в темноте.