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7 декабря, источник: АиФ Хабаровск

Двух собак разорвал тигр в селе в Хабаровском крае

Тигр снова пришел в Лермонтовку Бикинского района.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 7 декабря тигр снова пришел в село Лермонтовка Бикинского района и задавил двух собак. Об этом сообщают жители села.

«Тигр снова пришел в село и на улице Новой, в районе пожарной части, загрыз двух собак на даче», — рассказала жительница Лермонтовки Ирина.

Напомним, тигр ходит в Лермонтовку уже больше недели. Люди жалуются на то, что им страшно выйти из дома. Детей приходится отправлять в школу на такси, а взрослые боятся идти на работу и домой, особенно, в темноте.

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