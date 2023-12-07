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7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Управляющий объяснил причину закрытия «Ледового дворца» в Новокузнецке

Руководство арены собирается обжаловать решение суда.

Как сообщает NGS42.RU, директор управляющего стадионом МАУ «Ледовый дворец “Новокузнецк”» Ян Хомичев считает, что спортивный объект закрыли неправильно. Руководство будет обжаловать решение суда о приостановлении «Арены» на 20 суток.

В отношении руководства было заведено административное дело по статье о вводе в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов (в данном случае Ростехнадзора). Хомичев объяснил журналистам, что суд учёл список замечаний к системам энерго- и теплоснабжения стадиона, но не учёл, что сотрудники их устранили. Акт об устранении они получили не первого числа, когда было заседание суда, а только четвёртого.

Журналисты издания пишут, что объект ещё не получил от Ростехнадзора всех разрешительных документов о системе теплоснабжения. Когда это произойдёт, Ян Хомичев не уточнил. Также он не исключает новых исков после 20-дневного простоя.

Новокузнецкий стадион на 7 тыс. зрителей открыли после трёхлетнего ремонта 8 февраля. Однако после проведения на нём игр «Дети Азии» и пары концертов снова закрыли. Мы разбирались, действительно ли устранили все недоделки. В конце августа мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявлял, что все замечания исправили.

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