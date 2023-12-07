7 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Дети в Хабаровском крае больше не смогут пользоваться в школе смартфонами
В учебные заведения также возвращаются уроки труда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Все споры по поводу использования детьми в российских школах смартфонов прекращены, ученикам запретили пользоваться гаджетами. Соответствующий законопроект принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету».
— Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его оценке, принятое решение повысит качество образования, а также авторитет учителя. Новшества будут способствовать живому общению в классе.
— Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией, — подчеркнул Вячеслав Володин.
И еще одно новшество ждет нашу школу. С 1 сентября 2024 года возвращаются в обязательном порядке уроки труда. — Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Парламентарии отметили, что труд еще никого не испортил. Талант без трудолюбия можно проспать на диване. В итоге даже самый талантливый ребёнок может оказаться в ситуации тяжелейшей. Потому что у него нет того, что должно появиться еще в юном возрасте, — навыков.
По мнению депутатов, ребят надо готовить к взрослой жизни, к примеру, девочек учить варить борщ, потому что будущей жене надо заботиться о муже. Мальчикам не помешают навыки держать молоток, делать какую-то работу по дому. Опросы показали, что родители и педагоги поддерживают уроки, где детей научат трудиться.