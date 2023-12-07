7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
12-летний прокопчанин спас мать, которую пытались убить, и получил медаль
Женщину пытался зарезать 43-летний мужчина.
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Следователи Кузбасса вручили 12-летнему Алику Яркиеву из Прокопьевска медаль Следственного комитета России «За высокую гражданственность». Ученик 6 класса гимназии № 72 спас жизнь своей матери.
В апреле в одной из прокопьевских квартир случился конфликт мамы Алика и 43-летнего мужчины (кто именно он был мальчику, не уточняется). Прокопчанин напал на женщину с ножом в попытке убить и успел ударить её несколько раз. Мальчик вмешался в ситуацию и смог выхватить нож из рук нападавшего, после чего тот сбежал. Алик попросил соседей вызвать скорую помощь, и его маму вовремя доставили в больницу.
Преступника в итоге задержали, суд приговорил его к лишению свободы на срок свыше 6 лет за покушение на убийство.
А в октябре ученик 8-го класса школы № 16 города Осинники Артем Найман получил медаль «За проявленное мужество». Награду ему вручил губернатор за спасение троих детей из горящего дома.