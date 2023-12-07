7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
В Иркутской области почти на 1,5 часа задержали электричку Зима — Кая
Это связано с техническими причинами.
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Пригородный поезд № 6102 сообщением Зима — Кая по техническим причинам задержали на участке Нижнеудинск — Ангарск ВСЖД сегодня утром, 7 декабря. Задержка составила 1 час 22 минуты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Электричку уже отправили по маршруту.
Информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (6+), на сайте РЖД, либо в Центре поддержки клиентов: 8−800−775−00−00.