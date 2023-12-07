7 декабря, новости Беларуси, источник: Минск-новости
Православные чествуют великомученицу Екатерину 7 декабря
Подвиг великомученицы Екатерины православные верующие вспоминают 7 декабря. Подробности — у корреспондента агентства «Минск-Новости».
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В Римской империи христиане вне закона. На праздниках их сжигают в качестве жертвы Юпитеру или Марсу. Вот и в Александрии пылают костры, прибыл император. Перед ним предстала христианка Екатерина.
Она идет во дворец, чтобы спасти хоть кого-то из единоверцев. Диктатор потрясен ее умом и красотой. Жаль, в религии девушка заблуждается. Ничего, философы сумеют переубедить. Но вышло наоборот. Ученые сами уверовали во Христа и были казнены. Екатерину изощренно пытают, но она верна Христу и с молитвой кладет голову на плаху (304 год).
Старейший храм Минска (основанный в 1612 г. Петро-Павловский собор) с 1795 по 1941 год носил имя Екатерининского. Теперь в честь великомученицы здесь освящен южный придел.
В престольный праздник в церкви отслужат литургию и водосвятный молебен (ул. Раковская, 4).