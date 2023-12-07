Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

При какой температуре можно не ходить в школу?

В сильные холода школьники могут не посещать учебные учреждения.

В сильные холода школьники могут не посещать учебные учреждения.

Согласно рекомендациям Министерства образования Кузбасса, в сильные холода зимой дети могут не ходить в школу. Для учеников разных классов есть разные ограничения. Родители сами решают, отправлять детей учиться или нет. Какая температура позволит оставаться дома?

Для учеников 1−4-х классов температура 27 градусов и ниже;

для учеников 1−6-х классов температура 30 градусов и ниже;

для учеников 1−8-х классов температура 32 градуса и ниже;

для учеников 1−11-х классов температура 36 градусов и ниже.

В случае аномально низкой температуры воздуха в учреждении образования издают приказ о переводе на дистанционное обучение. Если ученик всё-таки пришёл в школу, с ним будут проводить занятия по общим правилам.

Школьные маршруты работают по согласованию между школой, родителями и администрацией.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта