7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
При какой температуре можно не ходить в школу?
В сильные холода школьники могут не посещать учебные учреждения.
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В сильные холода школьники могут не посещать учебные учреждения.
Согласно рекомендациям Министерства образования Кузбасса, в сильные холода зимой дети могут не ходить в школу. Для учеников разных классов есть разные ограничения. Родители сами решают, отправлять детей учиться или нет. Какая температура позволит оставаться дома?
Для учеников 1−4-х классов температура 27 градусов и ниже;
для учеников 1−6-х классов температура 30 градусов и ниже;
для учеников 1−8-х классов температура 32 градуса и ниже;
для учеников 1−11-х классов температура 36 градусов и ниже.
В случае аномально низкой температуры воздуха в учреждении образования издают приказ о переводе на дистанционное обучение. Если ученик всё-таки пришёл в школу, с ним будут проводить занятия по общим правилам.
Школьные маршруты работают по согласованию между школой, родителями и администрацией.