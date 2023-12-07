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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Переправу Ванино — Холмск временно закрыли в Хабаровском крае

Автотранспорт не будут перевозить с 7 по 12 декабря 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 12 декабря 2023 года паромная переправа Ванино-Холмск-Ванино временно прекратит работу. Причиной стал ремонт подъемно-переходного моста в порту Ванино.

— В указанный период перевозка транспорта осуществляться не будет, — рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Планируется, что работы закончатся в установленный срок. В случае продления ограничений, жителей края уведомят отдельно.

С момента своего запуска в 1973 году паромная переправа Ванино — Холмск осуществляет регулярные перевозки по воде. Она обеспечивает транспортировку более 12 тысяч тонн грузов и обслуживает примерно 20 тысяч пассажиров в год.

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