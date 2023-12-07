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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Очередные рейды: платные парковки Владивостока меняют правила

Во Владивостоке автомобили без госномеров начнут эвакуировать с платных парковок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники «Цифрового Приморья» продолжают рейды на платных парковках Владивостока. В компании сделали важное объявление для владельцев автомобилей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Очередной рейд провели на Пушкинской. Здесь пользователи платной парковки прячут номера машин классическими способами: с помощью визиток, пакетов и медицинских масок, а некоторые и вовсе их снимают.

Если госномер чем-то закрыт, то мешающий предмет снимают, а затем с помощью аппаратуры паркрайта считывают номерной знак. Штраф за неоплаченную парковочную сессию составляет 1500 рублей.

Что касается автомобилей, которые находятся на стоянке без номеров, то их начнут эвакуировать:

«За основу может быть взят опыт Москвы или Воронежа, где поводом для эвакуации с муниципальной парковки на штраф-стоянку может стать даже нечитаемый госномер», — рассказали в компании.

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