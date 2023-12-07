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7 декабря, источник: АиФ Новосибирск

Мэрия Новосибирска рассказала, где зимой установят ледяные горки

В Новосибирске назвали места, где установят ледяные горки. Прокатиться на них можно будет бесплатно.

Во всех парках города установят маленькие горки. В парках «Арена», «Берёзовая роща», «Сад им. С. М. Кирова», «Центральный», «Затулинский», «У моря Обского», «Заельцовский» поставят большие горки.

В зависимости от погодных условий в период с 15 по 20 декабря должен открыться «Ледовый городок» на Михайловской набережной, пишет «МК в Новосибирске».

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