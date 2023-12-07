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7 декабря, источник: Om1.ru

Стало известно, где в Омске организуют новогодние ярмарки

Перед новогодними праздниками для местных жителей организуют ярмарки. Они откроются 10 декабря на всех муниципальных рынках Омска:

Источник: Om1.ru

Левобережном (пр. Комарова, 6); Советском (ул. 20 Партсьезда, 35); Ленинском (ул. Рождественского, 6); Центральном (ул. Гусарова, 33).

К участию приглашают омских предпринимателей, которые смогут торговать новогодними украшениями и костюмами, ёлочными игрушками и сладостями.

Также ещё одна ярмарка откроется у ТЦ «Омский» по улице Интернациональной, 43. Она заработает с 15 декабря. Здесь омичи смогут приобрести фермерскую продукцию, шерстяные изделия и различные праздничные атрибуты. Время работы ярмарки — с 9 до 17 часов.

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