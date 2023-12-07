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7 декабря, источник: АиФ Новосибирск

Дату открытия Ледового городка назвали в Новосибирске

Планируется, что стоимость билета вырастет.

В Новосибирске Ледовый городок должен открыться в период с 15 по 20 декабря. Точная дата будет зависеть от погодных условий.

В настоящее время на набережной уже стартовали работы по обустройству Ледового городка.

Планируется, что стоимость билета вырастет: взрослый будет стоить 450 рублей, а детский — 350. Многодетные семьи смогут купить билеты за 350 и 300 рублей соответственно. Детей до 3 лет, инвалидов и участников боевых действий будут пускать бесплатно при предъявлении подтверждающего документа, пишет «МК в Новосибирске».

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