От образовательных лекций до дискотеки: чем удивит зимний фестиваль «Молодежь Москвы»

21 декабря в столице пройдет зимний фестиваль «Молодежь Москвы». К участию в нем приглашают школьников старших классов, студентов вузов и колледжей, активистов молодежных проектов и некоммерческих организаций и всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет.
«Мы решили провести для молодых горожан еще одно масштабное мероприятие в этом году. У молодежи будет возможность встретиться с экспертами из разных областей, познакомиться с проектами и определиться с направлением своего развития. Мы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то новое», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.
С 11:00 до 19:00 гости фестиваля смогут посетить образовательные мероприятия, выставку городских проектов для молодежи «Москва — пространство возможностей», игровую зону и медиамарафон «Ты в центре!».
В лектории приглашенные спикеры расскажут о цифровых технологиях будущего, трендах коммуникационных профессий, карьерном самоопределении и о том, как найти свое дело в Москве.
На выставке «Москва — пространство возможностей» в интерактивном формате участники смогут познакомиться с городскими проектами для молодежи и крупными партнерами фестиваля. Гости узнают больше о волонтерской деятельности, здоровом образе жизни, карьерном развитии, уличной культуре и искусстве, а также о современных технологиях и многом другом.
На главной сцене пройдет танцевальный мастер-класс, батлы, показательные дебаты, рэп-фристайл и паркур-шоу. Кроме того, гости увидят стендап-битву лучших комиков проекта «Stand Up лига» и смогут поучаствовать в розыгрышах призов.
Помимо этого, в рамках фестиваля состоится медиамарафон «Ты в центре!» для молодых медийщиков, инфлюенсеров, фотографов и контентмейкеров. Участники должны будут создать уникальный контент прямо на площадке и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте». Молодые люди смогут пообщаться с приглашенными спикерами, снять эксклюзивный материал и получить памятные призы.
Завершится фестиваль большой дискотекой, которая пройдет с 20:00 до 23:30. Молодых москвичей ждут зажигательные диджей-сеты и выступления популярных артистов.
Посетить зимний фестиваль «Молодежь Москвы» можно бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте. Здесь же можно ознакомиться с более подробной программой.