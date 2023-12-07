7 декабря, источник: MOS.Ru
Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов
Станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино МЦД-3 реконструируют и сделают комфортными для пассажиров.
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Правительство Москвы утвердило проекты планировки территорий, прилегающих к третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский». Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная. В рамках проекта построим городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино», — сообщил Мэр Москвы.
Проектируемая территория от станции Моссельмаш до Валаамской улицы занимает площадь 407,8 гектара. С севера она ограничена улицей Ивана Сусанина, с востока — Дмитровским шоссе, с юга — улицей Лихоборские Бугры (119-й микрорайон Лихоборов). С запада территория граничит с Онежской улицей.
Проект предусматривает реконструкцию станций МЦД-3 Моссельмаш и Лихоборы. По итогам работ они должны стать современными городскими вокзалами и соответствовать высоким стандартам комфорта московского транспорта.
Планируется также строительство западного вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы, рядом с которым появится многоуровневый паркинг площадью 10,25 тысячи квадратных метров.
Вблизи станции Лихоборы МЦД-3 (со стороны электродепо) обустроят отстойно-разворотную площадку и конечную станцию для наземного городского пассажирского транспорта. В планах — строительство общественно-делового комплекса площадью 500 тысяч квадратных метров, где создадут около 13,1 тысячи рабочих мест.
Для удобства пешеходов возведут четыре новых внеуличных перехода. Они пройдут через пути МЦД-3 (в районе станции Моссельмаш), МЦК (на продлении улицы Линии Октябрьской Железной Дороги) и по маршруту между парком «Лихоборка» и Верхнелихоборской улицей. Кроме того, появится переход через Дмитровское шоссе в районе пересечения с Ильменским проездом.
Существующий пешеходный переход через Московский скоростной диаметр продлят, он будет проходить также через пути МЦД-3. Реконструируют и свыше шести километров прилегающих дорог и улиц, в том числе 4-й Лихачевский переулок, Солнечногорский проезд, Лихоборскую набережную, Авиамоторную улицу и другие.
Вторая проектируемая территория от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная занимает площадь 240,2 гектара. С севера она соседствует с улицей Академика Королева, с востока — с Аргуновской и Шереметьевской улицами. С юга территория ограничена путями МЦД-3, улицей Руставели и Огородным проездом, а с запада — улицей Комдива Орлова и путями МЦД-3.
Проект предусматривает реконструкцию станции МЦД-3 Останкино, которая тоже станет современным городским вокзалом. От Аргуновской улицы к нему проложат трамвайную линию протяженностью около 3,5 километра.
Рядом со станцией метро «Петровско-Разумовская» (Малая Ботаническая улица, дом 24г) обустроят отстойно-разворотную площадку и конечную станцию для наземного городского пассажирского транспорта. На съездах улицы Комдива Орлова появятся современные остановки.
Реконструируют около шести километров прилегающих дорог, включая улицы Академика Королева, Комдива Орлова и другие.
Реконструкция станций Моссельмаш, Лихоборы и Останкино — часть проекта развития МЦД-3. Новую линию наземного метро длиной 85 километров с 38 остановками открыли в августе 2023 года. Она связала Зеленоград с подмосковным городом Раменское.